Serie C, Monopoli corsaro contro il Giugliano: salvezza diretta alla portata

Il Monopoli super il Giugliano per 1-0 conquistando un successo pesantissimo nella corsa salvezza, nel match andato in scena allo stadio De Cristofaro. Grazie al terzo successo consecutivo, nonché ottavo risultato utile, la formazione allenata da Roberto Taurino si è portata momentaneamente al quintultimo posto in graduatoria, superando la Turris: tale piazzamento, stando al divario dal penultimo posto occupato dal Monterosi, vale la salvezza diretta; ci sono da aspettare i risultati degli impegni dei corallini e dei laziali, oltre a quello della Virtus Francavilla, ma questo risultato rinfranca i biancoverdi verso la volata finale.

A decidere la gara è stato Tommasini, che all'86' ha insaccato su assist di Borello. Il Monopoli è salito così a quota 39 punti in classifica.

Giugliano-Monopoli, il tabellino

Reti: 41′ Tommasini (M)

Giugliano (4-3-3): Baldi; Menna, Cargnelutti, Caldore, Yabre; Romano (22′ st Gladestony, 35′ st De Rosa), Maselli, Giorgione; Ciuferri, De Sena, Di Dio (22′ st Oviszach). All. Bertotto A disp: Rob Coprean, Iardino, Scognamiglio, Diop, Oyewale, Perdonò, Berardocco, Grasso, Boccia, Valdesi, Barba.

Monopoli (3-5-2): Gelmi; Berman, Bizzotto, Angileri (35′ st Ferrini); Viteritti, Borello (43′ st Ardizzone), De Risio, Iaccarino (43′ st Hamlili), Barlocco; Tommasini, Grandolfo (17′ st Bulevardi). All. Taurino A disp: Dalmasso, De Paoli, Cristallo, La Vardera, Simone, Arioli, Peschetola, Vitale M.

ARBITRI

Arbitro: Gabriele Sacchi Macerata

Assistenti: Marco Toce Firenze, Federico Linari Firenze

Quarto: Daniele Virgilio Trapani

Ammoniti: Menna (Giu), Berman, Angileri, Barlocco (Mon)

Espulsi: –

Note: –

Recupero: 2′ pt, 6′ st

Angoli: 3 (Giu), 5 (Mon)

Tiri / Tiri in porta: 8/3 (Giu), 9/4 (Mon)

Fonte: comunicato ufficiale Monopoli