Serie C girone C, Monopoli-Audace Cerignola: le probabili formazioni

Serie C Girone C

Rialzarsi dopo la sconfitta contro la Juve Stabia e centrare il terzo successo consecutivo allo stadio Veneziani. Stasera per il Monopoli c'è l'appuntamento con il derby pugliese che vedrà come avversario l'Audace Cerignola (calcio d'inizio fissato per le 20:30): i biancoverdi finora in casa sono stati impeccabili, ed intendono seguire la retta via; di fronte però ci saranno gli uomini di Michele Pazienza che, dopo la sconfitta all'esordio contro il Monterosi, hanno battuto Giugliano e Fidelis Andria e pareggiato contro il Catanzaro, una delle formazioni più attrezzate del girone C.

Giuseppe Laterza schiererà i suoi con il 4-2-3-1. Tra i pali potrebbe esserci l'esordio di Nocchi, ultimo arrivato dal mercato degli svincolati; la linea difensiva invece sarà composta da Viteritti, Bizzotto, Fornasier e Falbo. In mediana pronta la coppia formata da Vassallo e Hamlili, mentre Rolando, Montini e Starita presidieranno la trequarti. Simeri agirà da unica punta.

il 3-5-2 sarà il modulo scelto da Michele Pazienza. Sarracco in porta, protetto dal trio difensivo Gonnelli-Capomaggio-Ligi; a centrocampo, sulle corsie esterne (rispettivamente a destra e a sinistra) ci saranno Coccia e Russo, mentre in mezzo dovrebbero trovare spazio Tascone, Bianco e Sainz-Maza. Per quanto riguarda l'attacco invece Neglia potrebbe affiancare Malcore, prendendo il posto di D'Andrea.

Monopoli-Audace Cerignola, le probabili formazioni

MONOPOLI (4-2-3-1): Nocchi; Viteritti, Bizzotto, Fornasier, Falbo; Vassallo, Hamlili; Rolando, Montini, Starita; Simeri. All. Laterza.

AUDACE CERIGNOLA (3-5-2): Sarracco; Gonnelli, Capomaggio, Ligi; Coccia, Tascone, Bianco, Sainz-Maza, Russo; Neglia, Malcore. All.Pazienza.