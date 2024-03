Monopoli-Brindisi: al Veneziani torna un grande classico della Puglia

Dopo il pareggio a reti bianche contro il Picerno, il secondo di fila successivo a quello raccolto sul campo della Virtus Francavilla, il Monopoli si appresta ad affrontare un sentito derby pugliese: mercoledì 6 marzo, allo stadio Veneziani, i biancoverdi affronteranno il Brindisi (calcio d'inizio alle ore 18:30). Un grande classico, andato in scena in diverse categoria.

I faccia a faccia più recenti tra le mura dello stadio barese si sono svolti in Serie D, nei quali il Monopoli è uscito sempre vincitore. L'ultimo in ordine cronologico è datato 4 gennaio 2015: il Monopoli guidato da Francesco Passiatore uscì vittorioso per 2-1, con reti segnate da Pasquale Esposito al 12' e Pier Luigi De Luisi al 66'; lo stesso De Luisi aveva realizzato un autogol che valse il momentaneo pareggio del Brindisi (61'). Nella stagione 2013/2014 e nel 2012/2013 il gabbiano ebbe la meglio per entrambe le volte per 3-2.

Il 27 settembre 2009 Monopoli e Brindisi si sfidarono nella Lega Pro Seconda Divisione, in quello che in questo momento è l'ultima gara giocata tra i professionisti. Il risultato fu di 1-1: al gol ospite di William al 18' rispose Martino Ciminà al 38'. Tra il 1985 e il 1990 invece i biancoverdi rifilò agli adriatici ben cinque sconfitte consecutive nei confronti che si disputarono in Serie C1.