Serie C girone C, Monopoli-Potenza: le probabili formazioni

Serie C Girone C

Per centrare la seconda vittoria consecutiva allo stadio Veneziani. E dare il via ad un filotto positivo in campionato. Il Monopoli oggi pomeriggio ospiterà il Potenza con la speranza di trovare la svolta definitiva: di fronte ci sarà una squadra che, nonostante non abbia vinto ancora in trasferta, resta ostica da affrontare. La formazione guidata da Giuseppe Raffaele non perde da sei partite (una vittoria e cinque pareggi).

La squadra sarà affidata al viceallenatore Giacomo Ferrari, poiché Giuseppe Pancaro è squalificato. Fermati dal Giudice Sportivo anche Bussaglia e Simeri. I biancoverdi scenderanno in campo con il 3-5-2. Vettorel in porta, protetto dalla retroguardia formata da Bizzotto, Fornasier e Pinto; Viteritti e Dibenedetto dovrebbero agire rispettivamente a destra e a sinistra, sulle corsie esterne, mentre in mezzo assieme ad Hamlili e Vassallo dovrebbe esserci ancora spazio per Manzari. Davanti il tandem Fella-Starita.

Modulo speculare per i rossoblù. Tra i pali ci sarà Gasaprini, difesa formata da Matino, Girasole e Verrengia; a centrocampo spazio a Talia, Del Pinto e Sandri, mentre le corsie esterne verranno presiedute da Gyamfi e Volpe. La coppia d'attacco dovrebbe essere formata da Di Grazia (avanti nel ballottaggio con Del Sole) e Caturano.

Monopoli-Potenza, le probabili formazioni

MONOPOLI (3-5-2): Vettorel; Bizzotto, Fornasier, Pinto; Viteritti, Hamlili, Vassallo, Manzari, Dibenedetto; Fella, Starita. All.Ferrari (Pancaro squalificato).

POTENZA (3-5-2): Gasparini; Matino, Girasole, Verrengia; Gyamfi, Talia, Del Pinto, Sandri, Volpe; Di Grazia, Caturano. All.Raffaele.