Serie C, il Monopoli riparte da un pari: il derby con la Virtus finisce a reti bianche

Termina in parità l'atteso derby pugliese tra Virtus Francavilla e Monopoli. Alla Nuovarredo Arena uno dei posticipi della ventottesima giornata del campionato di Serie C, girone C, si è fermato sullo 0-0: dopo quattro sconfitte consecutive gli uomini guidati da Roberto Taurino hanno mosso lievemente la graduatoria

Prima della partita è stata inaugurata la nuova tribuna coperta centrale, alla presenza del presidente della Lega Pro Matteo Marani e del sindaco di Francavilla Fontana Antonello Denuzzo. Intensità e lotta sono stati gli ingredienti che hanno caratterizzato le prime fasi della partita, nella quale i padroni di casa hanno cercato di aggredire costantemente il portatore di palla. Tra gli ospiti in evidenza Grandolfo, che in un paio di occasioni ha chiamato in causa Branduani; di Biondi e Laaribi gli spunti di marca biancazzurra.

Il secondo tempo è scivolato via senza particolari emozioni, almeno fino all'83' quando Barlocco ha avuto l'occasione per colpire da buona posizione: provvidenziale è stata la chiusura di Carella. Il Monopoli è salito così a 23 punti in classifica.

Virtus Francavilla-Monopoli, il tabellino

Virtus Francavilla (3-5-2): Branduani; Dutu, Monteagudo, De Marino; Biondi (4′ st Carella), Garofalo (36′ st Izzillo), Laaribi (36′ st Risolo), Macca, Ingrosso (43′ st Nicoli); Artistico, Neglia. All.: Villa. A disp.: Carretta, Lucatelli; De Marino, Gavazzi, Contini, Accardi.

Monopoli (3-5-2): Gelmi; Berman, Bizzotto, Ferrini; Viteritti, Ardizzone, De Risio, Iaccarino (34′ st Hamlili), Barlocco; Tommasini (34′ st De Paoli), Grandolfo.

All.: Taurino. A disp.: Dalmasso; Angileri, Fornasier, Sosa, Borello, La Vardera, Simone, Cubretovic, Arioli, Vitale.

ARBITRI

Arbitro: Alberto Ruben Arena Torre del Greco

Assistenti: Roberto D’Ascanio Roma 2, Mario Chichi Palermo

Quarto: Leonardo Mastrodomenico Matera

Ammoniti: Dutu, Gasbarro (Vfr), Viteritti, Barlocco (Mon)

Espulsi: –

Recupero: 0′ pt, 5′ st

Angoli: 3 (Vfr), 4 (Mon)

Tiri / Tiri in porta: 6/2 (Vfr), 6/2 (Mon)

Fonte tabellino: comunicato ufficiale Monopoli