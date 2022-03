Monopoli, rimonta di carattere: Potenza sconfitto per 3-1

Serie C Girone C

Un altro successo per il Monopoli, il quinto consecutivo, arrivato in rimonta. Allo stadio Veneziani gli uomini di Alberto Colombo hanno avuto la meglio per 3-1 sul Potenza, in una gara caratterizzata da una ripresa scoppiettante. Dopo la prima frazione di gioco, terminata a reti bianche, è il Potenza a portarsi in vantaggio al 59', grazie alla rete di Cargnelutti. Poco dopo tra i padroni di casa entra Grandolfo e l'attaccante ci mette poco ad incidere: al 68', infatti, il classe 1992 ristabilisce l'equilibrio. I biancoverdi, galvanizzati, continuano a spingere all'82' Borrelli regala il sorpasso con la sesta marcatura personale in questa stagione. Al fotofinish è ancora Grandolfo a trovare la rete griffando la sua doppietta. Il Monopoli sale così moemntaneamente al quarto posto, a quota 58 punti.

Di seguito il comunicato pubblicato dal Monopoli tramite i propri canali ufficiali:

RETI: 68′, 95′ Grandolfo, 82′ Borrelli (M), 59′ Cargnellutti (P)

S.S. MONOPOLI 1966 (3-5-2): Loria, Arena, Bizzotto, Pambianchi (61′ Grandolfo), Mercadante, Bussaglia (87′ Fornasier), Hamlili (61′ Langella), Vassallo (72′ Morrone), Viteritti, Starita, Borrelli (87′ Novella).

A disposizione: Guido, Romano, Viteritti, Nina, Quaini, Rossi, D’Agostino.

All. Colombo.

POTENZA CALCIO (3-5-2): Greco, Matino, Cargnelutti, Koblar (46′ Piana), Sepe (86′ Vecchi), Sandri, Bucolo (86′ Guaita), Zenuni (64′ Ricci), Nigro, Zampano, Salvemini (46′ Romero).

A disposizione: Uva, Ferreira, Volturno, Zagaria, Buchiccio, Carbone, Genzano.

All. Arleo.

Ammoniti: Borrelli (M), Koblar, Zenuni (P).

Espulsi: –

Note: –

Divisa biancoverde per il Monopoli, rossoblu per il Potenza.