Saraniti e Giovinco colpiscono il Monopoli: il derby pugliese va al Taranto

I biancoverdi, nel recupero valevole per la trentatreesima giornata del campionato di Serie C, girone C, hanno perso per 2-0 e si son visti interrompere la propria striscia positiva, che era giunta a sei vittorie di fila