Serie D, Bitonto: salutano tre calciatori

L'US Bitonto Calcio comunica di aver trovato l’accordo consensuale per la rescissione del vincolo sportivo con i calciatori Stefano Tarolli, Luka Lobjanidze e Daniele Scardigno.

Ai tre calciatori il più sentito ringraziamento per l’impegno profuso in questa prima parte di stagione e un in bocca al lupo per il loro prosieguo professionale.

Fonte: comunicato ufficiale Bitonto