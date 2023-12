Serie D, tutto pronto per il derby Team Altamura-Bitonto: le informazioni sui biglietti

Squadra in casa

Squadra in casa Team Altamura

Team Altamura - Bitonto

Domenica 17 dicembre ore 15:00

Stadio Tonino D’Angelo

Tribuna Centrale: € 18.00

Tribuna Laterale: € 12.00

Biglietto Ridotto: Under 16 e Donne - Tribuna Laterale: € 6.00

Under 12: Ingresso Gratuito

??? ????????? - Via Nicola Melodia, 28

??? ???????? ?????? - Via Pompei, 55/B

?????? ????????? ????? - Piazza Stazione, 1

??????????? ?????? – Via Ugo Foscolo, 75

INFO TICKET SETTORE OSPITI:

Informiamo tutti i sostenitori della squadra ospite che i biglietti saranno disponibili presso lo Stadio Tonino D’Angelo a partire dalle ore 14:00.

Recarsi direttamente all’ingresso del settore ospiti dove sarà previsto un botteghino dedicato.

Ticket Settore Ospiti: €12,00

Biglietto Ridotto: Under 16 e Donne: € 6.00

Under 12: ingresso gratuito

Fonte: comunicato ufficiale Team Altamura