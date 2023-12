Team Altamura, altro colpo: ingaggiato Andrea Addiego Mobilio

Continua incessante il lavoro della nostra società che mette a segno un acquisto molto importante. Team Altamura comunica che ANDREA ADDIEGO MOBILIO è un nuovo calciatore biancorosso.

Attaccante esterno classe 1996, cresciuto nelle giovanili della Sampdoria e tanti anni di esperienza in D e Lega pro. Ultimo anno e mezzo nel Prato in D dove ha realizzato un totale di 17 gol e 9 assist. Un grande rinforzo per la linea offensiva del nostro Team. Andrea da oggi si aggrega al gruppo squadra ed è gia' a disposizione di Mister Giacomarro.

Fonte: comunicato ufficiale Team Altamura