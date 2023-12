Serie D, Team Altamura: ingaggiato Simone Pagni per l'attacco

Team Altamura comunica di aver perfezionato l’accordo per il passaggio in biancorosso di Simone Pagni, attaccante esterno under classe 2004.

Pagni è cresciuto nelle giovanili di Lazio e Reggina. Con quest'ultima ha esordito anche in serie B. Vanta già due stagioni in D con Sona ed Adriese dove ha disputato la prima parte della stagione in corso totalizzando 13 presenze. Simone si è già unito al gruppo squadra ed è a disposizione di Mister Giacomarro.



Fonte: comunicato ufficiale Team Altamura