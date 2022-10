Serie D girone H: Bitonto, Maffei regala la prima vittoria stagionale contro il Matera (1-0)

Squadra in casa

Squadra in casa Matera

Primo sorriso stagionale per il Bitonto, dopo due pareggi e tre sconfitte. Nel recupero della quarta giornata del campionato di Serie D, girone H, disputatosi allo stadio XXI Settembre-Franco Salerno, i neroverdi hanno avuto la meglio di misura sul Matera: 1-0 il risultato finale, al termine di un match che si è sbloccato nelle prime battute della ripresa. Decisiva la rete di Maffei al 47', alla seconda rete personale in questo campionato. Dopo questa vittoria il Bitonto respira e sale a quota 5 punti in classifica, tanti quanti quelli ottenuti dal Gravina.