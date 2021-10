Troppa Casertana per il Gravina, i gialloblù vanno ko per 5-1

Pesante sconfitta per il Gravina, la terza consecutiva, nel match della settima giornata del girone H della Serie D contro la Casertana: allo stadio Pinto la formazione guidata dal duo Summa-Ragone è stata infatti sconfitta con un netto 5-1, in una gara che si mette subito in discesa per i padroni di casa che vanno in gol grazie a Vacca, al 18'. Pochi minuti dopo Felleca va alla conclusione e sfiora il raddoppio, che però arriva al 29' ad opera di Maresca, abile a sfruttare un errore difensivo degli ospiti. Il Gravina cerca di replicare con Lasalandra: il suo tiro dalla distanza viene respinto dal portiere Trapani.

Nella ripresa la Casertana non si ferma e dilaga. Al 48' è Favetta a siglare il tris, poi Felleca si incunea in area venendo atterrato: l'arbitro assegna il penalty che lo stesso Felleca trasforma per il poker (55'). I rossoblù controllano agilmente la gara, mentre gli ospiti non trovano il modo di reagire. Vicino è costretto agli straordinari nel respingere la punizione di Vicente, poi il primo assistente D'Ottavio si ferma per un problema muscolare: il direttore di gara è costretto così a sostituire i due assistenti con due tesserati delle squadre.All'88' Vacca firma la sua doppietta personale realizzando uno splendido calcio di punizione, successivamente Terrevoli segna la rete della bandiera per il Gravina al 94'. I gialloblù restano ancora a quota 9 punti in classifica.