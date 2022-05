Gjonaj replica a Nicolau: il Molfetta pareggia 1-1 contro la Casertana e ottiene la permanenza in Serie D

Il Molfetta fa pari e patta contro la Casertana e ottiene la certezza matematica di rimanere in Serie D. L'ultima gara stagionale allo stadio Paolo Poli è terminata 1-1. Nel primo tempo i padroni di casa vanno a segno con Pozzebon ma la rete viene annullata per fuorigioco, successivamente Favetta colpisce il palo in occasione della replica dei campani; il botta e risposta prosegue nel finale di Frazione, Viola respinte un tiro dalla distanza di Vicente mentre Kordic a porta vuota non deposita per il vantaggio del Molfetta.

Nel secondo tempo la Casertana trova l'1-0 con Nicolau, che approfitta di una palla vagante per insaccare: il Molfetta non demorde, spinge negli ultimi minuti e all'89' Gjonaj pareggia nel cuore dell'area di rigore dei rossoblù, che finiscono la partita in dieci uomini per l'espulsione di Di Somma. Il Molfetta sale a quota 48 punti, occupando il decimo posto in classifica.