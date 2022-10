Molfetta, emozionante botta e risposta contro il Gladiator: allo stadio Paolo Poli finisce 3-3

Dopo il ko interno contro il Fasano, il Molfetta è tornato a muovere la classifica: allo stadio Paolo Poli la formazione guidata da Renato Bartoli ha pareggiato per 3-3 contro il Gladiator. La partita è stata scoppiettante già nelle prime battute. Ad aprire le danze sono stati gli ospiti con Caruso, che ha insaccato al 9' a seguito di un cross della sinistra; il pareggio dei biancorossi però è arrivato quasi subito, al 15', in occasione del tap-in di Tedesco. Il Gladiator successivamente ha continuato a spingere e al 21' ha trovato il sorpasso dagli undici metri: l'arbitro ha assegnato un calcio di rigore per fallo di Colaci su Marianelli e Tomi l'ha trasformato. D'altra parte il Molfetta non si è dato per vinto e ha replicato al 35' grazie alla conclusione vincente dalla distanza di Manzo.

Nel secondo tempo il Gladiator si è portato di nuovo davanti: al 62' Squerzanti ha servito Messina, abile a battere Diame. Non è terminata qui, perché al 75' Stasi con un cross ha innestato Tedesco che ha così firmato la sua personale doppietta. Dopo questo pari il Molfetta è salito a quota 3 punti in classifica (assieme alla Puteolana).