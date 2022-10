Gravina-Barletta, i gialloblù rimediano un altro pari: finisce 0-0

Un altro pareggio per il Gravina, il quinto consecutivo nonché sesto complessivo ottenuto finora in questa stagione: allo stadio Vicino i gialloblù hanno colto uno 0-0 contro il Barletta, al termine di un match combattuto e molto intenso sotto il profilo dell'agonismo. Nel primo tempo i padroni di casa hanno avuto una buona chance con Gambicchia, ma il pallone è terminato a lato, così come la punizione battuta da Coppola; da segnalare nel secondo tempo il palo colto dal Barletta a firma di Loiodice, direttamente su calcio di punizione. Il Gravina, ancora in astinenza di vittorie, è salito a quota 6 punti in classifica.

Gravina-Barletta, il tabellino

Gravina (3-5-2): Mascolo; Parisi, Sanzone, Ligorio; Kharmoud, Chacon, Coppola, Tommasone, Gambicchia (9’ st. Garnica, 40’ st. Perelli) Goretta (9’ st. Dragutinovic, 40’ st. Gonella) Murania (18’ st. Galardi). A disp. Vicino, Giglio D., Romano, Rosini. All. Summa-Ragone

Barletta (4-2-4): Piersanti; Milella, Pollidori, Petta, Marangi (35’ st. Nannola), Vicedomini, Cafagna; Russo (23’ st. Pignataro) Maccioni (31’ st. Rastelletti), Lattanzio (35’ st. Lavopa), Loiodice. A disp. Campisi, Visani, Mininno, Feola, Cassatella. All. Farina

Note: ammoniti: Russo (B), Coppola e Parisi, Garnica e Dragutinovic (G); calci d’angolo 3-4; recuperi: pt. 1’, st. 5’

Fonte tabellino: comunicato ufficiale Barletta