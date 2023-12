Serie D, Gravina: ingaggiato Semonella, saluta Puntoriere

La FBC Gravina comunica l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Francesco Semonella. Cresciuto nel settore giovanile della Paganese, il giovane esterno sinistro 2004, nelle ultime due stagioni si è ben disimpegnato nella prima squadra del team stellato. Arrivato a Gravina in mattinata, ha svolto nel pomeriggio il primo allenamento agli ordini di mister Infantino ed è a disposizione della gara di mercoledì a Manfredonia.

Il team gialloblù inoltre comunica di aver risolto consensualmente il rapporto professionale con il calciatore Francesco Puntoriere. All’atleta va il più sentito ringraziamento per il lavoro svolto in questi mesi e i migliori auguri per un proficuo proseguo di carriera.

Fonte: comunicato ufficiale Gravina