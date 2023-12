Serie D, il Gravina stende la Gelbison: i gialloblù trionfano per 3-1

Squadra in casa

Squadra in casa FBC Gravina

Colpaccio in ottica salvezza del Gravina: i gialloblù, allo stadio Vicino, hanno avuto la meglio sulla Gelbison per 3-1 mettendo così a referto il terzo risultato utile consecutivo.

Protagonista del match Da Silva, autore di un doppietta con reti al 10' e al 37'; in mezzo il sigillo di Chiardia (25'). Il gol della bandiera della Gelbison è stato messo a segno in extremis da Croce, al 90'. Il Gravina è così salito a 16 punti in classifica.