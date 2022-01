Serie D, ecco chi sono i migliori marcatori delle squadre baresi

La classifica marcatori del girone H della Serie D è molto corta: sono 12 i giocatori racchiusi in tre gol, con la vetta che è attualmente occupata da Michel Ferreira, attaccante in forza al Rotonda che in 15 presenze ha messo a segno 10 reti. Per quanto riguarda le squadre baresi, i calciatori presenti nella top 10 della graduatoria sono 4.

Domenico Santoro è il miglior cannoniere del Bitonto. Sono 9 i centri a referto firmati dal centravanti classe 1995, nelle 17 partite finora disputate. Lodevole la sua striscia di 6 gol consecutivi inaugurata nella terza giornata di campionato e chiusa alla sesta: Santoro ha poi contribuito alla vittoria nel big match giocato prima della sosta, contro il Francavilla sul Sinni, segnando una rete (2-0). Poco dietro c'è Modou Diop del Gravina: il calciatore nato in Senegal è stato fin qui autore di 8 gol in 14 partite, risultando decisivo contro Team Altamura e Bisceglie, firmando anche una doppietta contro il San Giorgio lo scorso 19 dicembre. Salvatore Molinaro è invece il capocannoniere del Team Altamura, grazie ai suoi 7 gol in 17 gare. Tre i gol di fila messi a segno contro Lavello, Audace Cerignola e Mariglianese, mentre l'ultimo sigillo in ordine cronologico è quello contro la Nocerina del 12 dicembre; a pari merito un suo compagno di squadra, Giuseppe Tedesco.

Fuori dalla top 10 c'è Demiro Pozzebon del Molfetta. Il classe 1988 ha totalizzato 17 gettoni e 6 gol.