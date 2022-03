Molfetta, ritorno al successo: battuto per 3-1 il San Giorgio

Dopo òla sconfitta sul campo della Nocerina il Molfetta è tornato a vincere: allo stadio Paolo Poli gli uomini guidati da Renato Bartoli hanno infatti avuto la meglio sul San Giorgio per 3-1, in rimonta. Nelle primissime battute i padroni di casa perdono per infortunio Genchi, che viene rimpiazzato da Cappiello e, successivamente, vanno in svantaggio a causa dell'autogol di Giambuzzi generato da una carambola tra il terzino destro e il portiere Viola. I biancorossi sfiorano il pareggio nella doppia occasione confezionata da Dubaz, che prima prende il palo e poi vede la sua ribattuta respinta ma subito dopo, al 30', Guadalupi insacca dopo una parata del portiere Bellarosa su Cappiello.

A inizio secondo tempo il San Giorgio ha la ghiotta opportunità di ritornare avanti: Mancini calcia un rigore da lui stesso guadagnato trovando però l'intervento di Viola. E così sono i biancorossi a segnare il secondo gol ancora con Guadalupi, abile a deviare in porta una punizione di Giambuzzi (52'); a chiudere la aprtita ci pensa Kordic all'88', su assist di Dubaz. Il Molfetta sale a quota 42 punti.