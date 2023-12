Serie D, Team Altamura ok sul Bitonto: successo per 2-1 dei biancorossi

Squadra in casa

Squadra in casa Team Altamura

Il derby della provincia della sedicesima giornata del campionato di Serie D, girone H, è andato al Team Altamura che ha superato il Bitonto per 2-1 allo stadio D'Angelo. Undicesimo successo dunque per i biancorossi, che hanno mantenuto il primato solitario in classifica replicando al Nardò, nella giornata di ieri vittorioso sulla Palmese.

Ad aprire le marcature è stato Saraniti al 13', mentre Bolognese al 52' ha colto il raddoppio; nel finale i neroverdi hanno accorciato le distanze con Demichele (75'). Il Team Altamura ha raggiunto quota 36 punti, il Bitonto (al nono ko) invece è rimasto fermo a 13 punti.