Doppio Tedesco fa volare il Team Altamura: 2-0 alla Virtus Matino

Il Team Altamura riesce a centrare la sua seconda vittoria stagionale (anche stavolta, per altro, giunta in trasferta) sul campo dello stadio Heffort Sport Village, contro la Virtus Matino. Il match della settima giornata del campionato di Serie D, girone H, è terminato per 2-0 in favore degli uomini guidati da Luigi Pezzella (41 anni per lui proprio oggi), che nel primo tempo si spingono tanto in avanti senza però pungere, anzi, rischiando anche di capitolare durante una mischia in area dove il portiere Giuliani è costretto agli straordinari. Nella ripresa però i biancorossi alzarno ulteriormente il ritmo e trovano la via del gol grazie a Tedesco: l'attaccante al 58' insacca il pallone con un tocco da due passi sugli sviluppi di un calcio d'angolo e poi finalizza una ripartenza orchestrata da Baradji al 91'. Il Team Altamura raggiunge il terzo risultato utile di fila e sale così a quota 8 punti in classifica, al dodicesimo posto in classifica.