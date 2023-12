Spezia-Bari: probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

Spezia-Bari è l'anticipo che aprirà la 17ª giornata di Serie B 2023-2024. Questa sera alle 20:30 al Picco si confronteranno due squadre reduci dalle cocenti delusioni della passata stagione.

Per entrambe le compagini, fatale la data dell'11 giugno, giorno in cui i liguri retrocessero in B dopo aver perso lo spareggio salvezza contro il Verona e i pugliesi videro sfumare la promozione in A dopo la sconfitta in casa col Cagliari nella finale di ritorno dei play-off.

Gli strascichi di quelle botte sono stati assorbiti a fatica e hanno avuto ripercussioni anche nel campionato in corso: gli Aquilotti, considerati tra i favoriti, sono terzultimi dopo un avvio di stagione disastroso (a metà novembre cambio in panchina tra Alvini e D'Angelo), e anche i Galletti, che avevano chiuso lo scorso campionato al terzo posto con Mignani, si trovano fuori dalla zona play-off, con Marino (uno dei tanti ex della partita) che ha preso le redini della squadra a inizio ottobre.

Tra le due squadre, entrambe reduci da una vittoria nello scorso turno (il Bari in casa contro il Südtirol, lo Spezia in trasferta contro l'Ascoli), intercorrono 8 punti di differenza: i biancorossi sono noni con 21 punti, i bianconeri, invece, occupano il terzultimo posto a quota 13.

Come arriva lo Spezia

Nello Spezia mancheranno gli infortunati Wisniewski e Reca, Moutinho non convocato per scelta tecnica. Rientra Dragowski, ma nel 4-3-3 di Luca D'Angelo tra i pali ci sarà ancora Zoet. La difesa dovrebbe prevedere Amian a destra, Mühl (in vantaggio su Hristov) e Nikolaou al centro e l'adattato Elia a sinistra. A centrocampo Salvatore Esposito agirà in regia affiancato da Bandinelli e uno tra Zurkowski e Cassata (favorito il polacco). In attacco Francesco Pio Esposito sarà il centravanti, con lui potrebbero esserci Kouda e uno tra Antonucci e Verde.

Come arriva il Bari

Al Picco, Pasquale Marino non potrà contare sullo squalificato Giuseppe Sibilli, uno degli uomini più in forma nella rosa biancorossa ma in compenso ritroverà Nasti, al rientro dal turno di stop. Non convocato Ménez, rimasto a Bari per proseguire il programma di recupero. La formazione dovrebbe essere un 4-3-3 con Brenno tra i pali, Dorval, Di Cesare, Vicari e Ricci a comporre la linea difensiva. A centrocampo Benali verrà confermato in regia, Le mezzali dovrebbero essere Koutsoupias e Maita (possibile turno di riposo per Acampora dopo le ultime prestazioni non brillanti), mentre in attacco con Nasti potrebbero partire Aramu e l'ex Morachioli.

Spezia-Bari: probabili formazioni

SPEZIA (4-3-3): Zoet; Amian, Hristov, Nikolaou, Elia; Zurkowski, S. Esposito, Bandinelli; Kouda, F. Esposito, Antonucci. All. D'Angelo

BARI (4-3-3): Brenno; Dorval, Di Cesare, Vicari, Ricci; Koutsoupias, Benali, Maita; Aramu, Nasti, Morachioli. All. Marino

Arbitro: Prontera di Bologna

Assistenti: Baccini - Ceolin

IV: Mucera

VAR: Di Martino

AVAR: Serra

Spezia-Bari: i precedenti

Le partite ufficiali disputate tra Spezia e Bari sono complessivamente 26. Nel testa a testa sono avanti biancorossi con 10 vittorie contro i 9 successi degli aquilotti e 7 pareggi. Nelle 13 gare disputate in Liguria solo 2 i successi pugliesi, poi 4 pareggi e 7 vittorie spezzine.

Gli ultimi due precedenti risalgono al campionato cadetto 2017-2018: all'andata al Picco finì 1-0 con un gol di Walter Lopez all'84', mentre al ritorno al San Nicola il punteggio fu di 1-1, con gol del vantaggio di Francesco Forte al 10' e pari di Franco Brienza al 71'.

Spezia-Bari: dove vederla in tv e in streaming

La partita della 17ª giornata di Serie B tra Spezia e Bari, in programma allo stadio Alberto Picco alle 20:30 di venerdì 15 dicembre 2023, verrà trasmessa sarà visibile in diretta tv su Sky Sport (canale 251) e in streaming su Dazn, Sky Go e Now.