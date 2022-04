Taranto-Bari, le pagelle: la difesa chiude ogni spazio, l'attacco non graffia

Girone C

Serie C

Serie C Girone C

Squadra in casa

Squadra in casa Taranto

Tra Taranto e Bari, due compagini che avevano già raggiunto i propri obiettivi, è venuto fuori un derby poco spettacolare. Le occasioni da gol non sono mancate, ma sono state distribuite con il contagocce tra primo e secondo tempo, quasi tutte di marca barese.

I migliori Today

Gigliotti 6,5: Rientro importante il suo, vista l'assenza di Terranova. Garantisce fisicità e personalità nel reparto difensivo.

Di Cesare 6,5: Dopo la 'guerra' con l'Avellino, un'altra partita di lotta per il capitano biancorosso, conclusa senza concedere nulla o quasi agli avversari.

Ricci 6,5: È in un buon momento di forma e lo conferma mostrandosi tra i più intraprendenti dei galletti. Prova diverse discese nel tentativo di servire i compagni, cerca anche di pungere con un sinistro disinnescato da Antonino.

Botta 6,5: Mezz'ora di partita per il fantasista argentino, finalmente arruolabile dopo mesi complicati. Sua una delle occasioni più pericolose della partita, con un sinistro che fa la barba al palo della porta tarantina.

I peggiori Today

Galano 5: Riproposto dietro le punte da titolare, per l'ennesima partita sembra fare grande fatica a trovare la giusta posizione in campo, ma soprattutto non riesce mai a rendersi pericoloso con un assist, un tiro o una giocata importante.

Simeri 5,5: Parte ancora titolare ma resta ancora una volta a secco. Si dà da fare ma non produce occasioni da rete.

Paponi 5,5: Mignani lo inserisce dall'inizio del secondo tempo per provare a cambiare musica ma neanche il suo ingresso contribuisce a sbloccare il risultato.

Taranto-Bari 0-0: pagelle e tabellino

TARANTO (4-4-2): Antonino 6; Riccardi 5,5, Zullo 6,5 (73’ Benassai 6), Granata 6, De Maria 6; Mastromonaco 6,5 (70’ Manneh 6), Marsili 5, Labriola 6 (79’ Cannavaro sv), Falcone 6 (70’ Santarpia 6); Saraniti 5, Giovinco 6 (71’ Pacilli 4). A disp.: Loliva, Chiorra, Tomassini, Ferrara, Turi, Visconti. All. Laterza 6.

BARI (4-3-1-2): Polverino 6; Belli 6, Di Cesare 6,5, Gigliotti 6,5, Ricci 6,5 (58’ Mazzotta 6); Maiello 6,5, Maita 6, Mallamo 6 (67’ D’Errico 6); Galano 5 (59’ Botta 6,5); Antenucci 6 (81’ Citro sv), Simeri 5,5 (46’ Paponi 5,5). A disp.: Frattali, Plitko, Celiento, Bianco, Cheddira, Misuraca. All. Mignani 6.

Arbitro: Calzavara di Varese

Assistenti: Caso - Pellino

IV: Totaro

Note – ammoniti Labriola, Marsili, Zullo (T), Ricci, D’Errico (B). Espulso Pacilli (T). Recupero: 2’ pt, 5’ st.