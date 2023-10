Team Altamura all'esame Nardò: vincere per confermarsi in testa alla classifica

Il pareggio sul difficile campo della Fidelis Andria ha conesentito di mantenere la vetta solitaria della classifica e l'imbattibilità stagionale. Ma ora per il Team Altamura è tempo di pensare al prossimo delicato esame, quello contro l'ostico Nardò di Nicola Ragno. (allo stadio D'Angelo, ore 15:00).

Come già accennato i biancarossi sono lanciatissimi, primi in classifica e ancora imbattuti (come Fidelis Andria, Fasano e Paganese). La formazione guidata da Domenico Giacomarro è costruita per vincere il campionato: quattordici i punti messi a referto finora con quattro successi e due pari. Dall'altra parte ci saranno granata che finora hanno ottenuto sette punti al netto di due successi, un pareggio e tre sconfitte: un inizio a marce basse per una squadra allestita per lottare ai vertici della classifica, dopo la splendida stagione scorsa nella quale è arrivata anche la vittoria in finale playoff contro la Cavese.

Ad arbitrare il match sarà Federico Muccignato della sezione di Pordenone, coadiuvato dagli assistenti Filippo Panebarca della sezione di Foggia e Mihai Irimca della sezione di Rovigo.

Il bilancio dei precedenti giocati tra le mura dello stadio barese sono tutto sommato equilibrati per il Team Altamura, che ha vinto due gare pareggiandone due e perdone altrettante. L'ultimo successo in ordine cronologico risale al 21 dicembre 2022, quando i biancorossi si imposero per 2-1, rimontando l'iniziale vantaggio salentino firmato da Lucas Dambros al 21' con Nicola Dipito al 69' e Franco Sosa all'80'. Il ko più recente invece è datato 9 marzo 2022, data in cui gli ospiti la spuntarono per 3-2 al termine di un match rocambolesco: i granata sbloccarono il match grazie ad un autogol di Giovanni Errico al 26', per poi allungare con Andrea Masetti al 52' e Marco Puntoriere al 58'; il Team Altamura poi accorciò le distanze negli ultimi minuti in occasione del subentrato Leo Abreu (reti all'88' e al 96').