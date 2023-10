Team Altamura, pari e patta nel big match con la Fidelis Andria

Squadra in casa

Squadra in casa Fidelis Andria

Arriva il secondo pareggio stagionale per il Team Altamura, che comunque mantiene la vetta del girone H della Serie D da imbattuto. Allo stadio Degli Ulivi i biancorossi hanno colto un 1-1 contro una delle rivali in ottica promozione, la Fidelis Andria.

La partita è stata decisa a cavallo tra la fine del primo tempo e l'inizio della ripresa. Al 44', sul calcio d'angolo battuto da Loiodice, Errico ha insaccato di testa il pallone per il vantaggio degli uomini guidati da Domenico Giacomarro; la Fidelis Andria ha però trovato quasi subito la replica: nel corso di un calcio di punizione Donida è stato atterrato in area, l'arbitro ha assegnato un calcio di rigore trasformato con freddezza da Strambelli. Il Team Altamura è salito così a quota 14 punti in classifica.