Il Team Altamura batte il Gravina nel derby e vola in testa alla classifica

Vittoria pesante per il Team Altamura, la quarta in totale: i biancorossi possono godersi il primato solitario nel girone H della Serie D grazie all'1-0 rifilato al Gravina nel derby andato in scena allo stadio D'Angelo. Per i gialloblù allo stesso tempo è stata la seconda sconfitta consecutiva dopo quella incassata con la Fidelis Andria, la terza complessiva.

A decidere il match è stato Lattanzio, che ha al 18' ha insaccato la respinta del portiere Vlasceanu sul tiro di Loiodice; nel finale di gara gli ospiti hanno provato un forcing, ma il tentativo per il pareggio di Coppola è terminato alto sulla traversa. Il Team Altamura è salito, come già accennato, a 13 punti in classifica, mentre il Gravina è rimasto fermo a quota 4 assieme a Nardò e Bitonto.