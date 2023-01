Team Altamura, stato di forma al top: ecco i numeri della striscia positiva

Sei vittorie e sei pareggi, diciannove gol fatti e otto subiti. Anche se il pareggio al fotofinish contro la Cavese ha lasciato un po' l'amaro in bocca, il Team Altamura ha comunque confermato l'ottimo stato di forma che sta mostrando da metà ottobre scorso. I biancorossi infatti, dopo la sconfitta casalinga patita per mano del Casarano il 9 ottobre 2022, hanno inanellato una striscia positiva di ben dodici risultati utili consecutivi per un totale di 24 punti messi in saccoccia; la serie è stata inaugurata con il pareggio per 0-0 con il Martina, nel mezzo sono arrivati altri risultati importante come il pari contro la rivelazione Barletta e le vittorie su Molfetta e Nardò.

Una continuità che sta premiando gli uomini di Ciro Ginestra, al momento quarti in classifica a quota 32 punti. Domenica 14 gennaio, nel match al cospetto del Gladiator, l'obiettivo di mettere un altro mattoncino in questo fruttuoso percorso e continuare a sognare.