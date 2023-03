Ternana-Bari: probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

Il calendario del campionato di Serie B mette il Bari di fronte a una sfida ad alto coefficiente di difficoltà, sul campo della Ternana.

I biancorossi saranno impegnati oggi pomeriggio alle 16:15 in casa della formazione umbra, che attualmente occupa il tredicesimo posto con 36 punti e non vince da 7 partite. Lo stesso numero di gare da cui è in serie utile la squadra di Mignani, che nel frattempo dopo i risultati di ieri è diventata quarta cedendo una posizione al Südtirol (vittorioso in casa con la Spal) ed è a -6 dal Genoa (reduce dal colpo in trasferta contro il Brescia).

Per tornare al terzo posto servono almeno un pari o una vittoria, ma tutti sanno che non sarà una partita semplice, vista sia la situazione ambientale (Lucarelli in settimana ha parlato di "partita della vita" per la Ternana) sia per le assenze pesanti tra i Galletti, che però hanno dalla loro il miglior rendimento in trasferta della B.

Dirigerà il match il signor Marco Di Bello della sezione di Brindisi (designazione su cui Lucarelli ha polemizzato, in quanto il fischietto è pugliese), assistito da Baccini e Zingarelli, con Crezzini quarto ufficiale, Maggioni (VAR) e Gariglio (AVAR) al monitor.

Ternana-Bari: i precedenti

In totale tra Ternana e Bari esistono 46 precedenti ufficiali: di questi 16 sono stati vinti dai biancorossi, 15 dai rossoverdi e 15 sono terminati in parità. Statistiche molto equilibrate, anche se per quanto riguarda le 22 sfide in Umbria i successi dei pugliesi sono solo 3 a fronte di 9 pareggi e 10 sconfitte.

In questa stagione le due squadre si sono già affrontate al San Nicola all'11ª giornata in una partita terminata senza reti. Nell'ultimo precedente a Terni, invece, risalente al campionato di Serie C 2020-2021, finì 2-1 per le Fere: dopo il vantaggio di Maita al 2', all'82' pareggiò Kontek e al 95' Defendi segnò il gol dell'ex che diede la vittoria alla Ternana.

Come arriva la Ternana

Cristiano Lucarelli non avrà a disposizione l'ex Defendi e Ghiringhelli, entrambi infortunati. Il tecnico degli umbri dovrebbe disporre i suoi col 3-4-1-2: Iannarilli tra i pali, Diakité, Sørensen e Mantovani a comporre il terzetto difensivo. A centrocampo Coulibaly e Di Tacchio dovrebbero agire centralmente, con Cassata e Martella sulle corsie esterne, mentre Palumbo e il barese Partipilo agiranno sulla trequarti alle spalle di Falletti, favorito per essere l'attaccante di riferimento (probabile un impiego da falso nueve) nonostante il recupero di Favilli.

Come arriva il Bari

Assenze pesanti nel Bari: oltre agli squalificati Di Cesare e Maiello e agli infortunati Folorunsho e Ceter, alla lista delle defezioni si è aggiunto anche Mazzotta, colpito da un attacco influenzale. Nel 4-3-1-2 di Michele Mignani, davanti a Caprile, la linea difensiva sarà composta da Pucino, Zuzek, Vicari e Ricci. A centrocampo Maita agirà da play affiancato da Benedetti e Molina. Sulla trequarti Botta sembra il favorito per muoversi alle spalle del duo Cheddira-Esposito.

Ternana-Bari: probabili formazioni

TERNANA (3-4-2-1): Iannarilli; Diakité, Sørensen, Mantovani; Cassata, Coulibaly, Di Tacchio, Martella; Palumbo, Partipilo; Falletti. All. C. Lucarelli

BARI (4-3-1-2): Caprile; Pucino, Zuzek, Vicari, Ricci; Molina, Maita, Benedetti; Botta; Cheddira, Esposito. All. Mignani

Arbitro: Di Bello di Brindisi

Assistenti: Baccini - Zingarelli

IV: Crezzini

VAR: Maggioni

AVAR: Gariglio

Ternana-Bari: dove vederla in tv e in streaming

La partita della 30ª giornata di Serie B tra Ternana e Bari con fischio d'inizio alle 16:15 al Liberati verrà trasmessa in streaming da Dazn e in televisione su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. Si potrà assistere al match in streaming anche da HelbizLive e in pay-per-view da OneFootball.