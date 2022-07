Calciomercato Unione Sportiva Mola, per la difesa c'è Vittorio Vogliacco

L'Unione Sportiva Mola ha messo a segno un innesto under per la difesa. La società biancazzurra ha annunciato l'arrivo del centrale Vittorio Vogliacco, reduce dall'esperienza all'Atletico Vieste, durata dal 2021 alla scorsa stagioen (18 presenze nell'ultimo campionato) e con un passato in Serie D in forza all'Agnonese nella stagione 2019/2020 e al Fasano nella prima parte del 2020/2021.

Unione Sportiva Mola, ingaggiato VIttorio Vogliacco: il comunicato ufficiale della società

L'Unione Sportiva Mola si assicura le prestazioni sportive del forte difensore classe 2000 che, nonostante la giovane età, ha già trascorsi importanti in Serie D nella Olympia Agnonese e Fasano prima di approdare all'Atletico Vieste nella passata stagione confermandosi uno dei migliori giocatori in termini di rendimento nella rosa foggiana. Benvenuto Vittorio!