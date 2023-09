Europei di Pallavolo, la Nazionale italiana a Bari: "Siamo pronti per la sfida contro la Macedonia"

La Nazionale italiana di pallavolo è arrivata ieri pomeriggio in Puglia per preparare l'attesa sfida di domani, sabato 9 settembre, che la vedrà impegnata nel Palaflorio di Bari contro la Macedonia del Nord. La partita, che si giocherà alle 18, è il primo atto della seconda fase dei Campionati Europei: gli ottavi di finale, infatti, aprono l'emozionante momento delle sfide ad eliminazione diretta.

Per gli azzurri il passaggio del turno consentirebbe di rimanere a Bari per giocare nel Palaflorio anche la sfida dei quarti di finale, in programma per il 12 settembre.

L'allenatore del team italiano gioca in casa: Ferdinando De Giorgi è infatti nato a Squinzano, nel Leccese. "Fino ad ora è stato un percorso in cui la nostra gente ha risposto alla grande e ora, nella mia terra, sarà sicuramente così - sottolinea il mister, nelle parole raccolte dall'AdnKronos - Ora siamo pronti per giocarci le partite da dentro o fuori, oggi studieremo la Macedonia del Nord e capiremo di più della nostra avversaria. Tutte le squadre arrivate agli ottavi hanno sicuramente grandi qualità. Fino ad ora abbiamo vissuto una festa della pallavolo impressionante con grande coinvolgimento, dal punto di vista tecnico abbiamo cercato di coinvolgere tutti i ragazzi nelle varie situazioni, l'ultima partita con la Germania è stata tosta, anche se senza valore per la classifica abbiamo deciso di non mollare con la partecipazione di diversi giocatori. Abbiamo cancellato ciò che è stato il passato, stiamo affrontando questo Europeo con la consapevolezza di essere una squadra competitiva, ma senza pensare al passato, ci sono diverse squadre che puntano alla medaglia, cercheremo di giocarci le nostre opportunità".