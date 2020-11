Casertana-Bari 0-2, le pagelle dei Galletti: Bianco assist e sostanza, Antenucci-Montalto gol

Quinta vittoria esterna in questo campionato di Serie C per il Bari, tornato a casa con i tre punti dopo essersi imposto 0-2 sul campo della Casertana.

Gli uomini di Auteri, di nuovo in panchina dopo due gare lontano dai suoi calciatori per il covid, hanno rialzato la testa dopo la caduta in casa con la Ternana. Nonostante il risultato positivo, però, l'impressione rimasta a chi ha visto la partita è che la squadra ancora non si stia esprimendo al massimo del suo potenziale.

Oltre a una maggiore concretezza sotto porta che consentirebbe di chiudere prima le gare a fronte delle tante occasioni create, dai biancorossi ci si aspetta ancora di più in termini di aggressività e coralità, qualità indispensabili per tenere il passo della capolista, vittoriosa anche contro il Teramo.

I migliori Today

Antenucci 6,5: Prima di far centro aveva sciupato un paio di buone occasioni ma è stato bravo a non perdersi d'animo mettendo la sua firma sul match.

Montalto 6,5: Terzo gol in campionato per il centravanti siciliano, a segno per la seconda volta da subentrato e sempre più candidato a una maglia da titolare.

Frattali 6,5: Impegnato poche volte nel corso della gara, nel finale nega il gol della bandiera agli ospiti mantenendo la porta inviolata.

Bianco 6,5: Gara intelligente del mediano biancorosso, lucido a servire Antenucci in occasione del primo gol e sempre molto attento nella zona nevralgica del campo.

De Risio 6,5: Partita di grande sostanza per l'ex Catanzaro autore di una prestazione nettamente migliore alla scorsa uscita con la Ternana.

I peggiori Today

D'Ursi 5,5: L'impressione è che abbia fatto qualche passo indietro rispetto a un inizio di stagione in cui pareva aver ritrovato smalto. Davanti non incide e spesso è lento in fase di ripiego.

Marras 5,5: Fa tanto movimento e a volte perde inevitabilmente qualcosa in termini di lucidità come quando spreca di testa da pochi passi l'occasione del potenziale raddoppio.

Casertana-Bari 0-2: pagelle e tabellino

CASERTANA (4-3-1-2): Avella 6; Hadziosmanovic 5,5, Konate 4,5, Carillo 6,5, Setola 5 (85' Valeau sv); Icardi 6, Bordin 5, Santoro 5 (55' Matese 6); Fedato 6 (43' Ciriello 5,5), Cuppone 6, Varesanovic 6 (86' Origlia sv). A disp.: Dekic, Zivkovic, Longobardo, Petito, De Sarlo, De Lucia, Pacilli, Polito. All. Guidi 5,5.

BARI (3-4-3): Frattali 6,5; Celiento 6, Sabbione 6, Di Cesare 6; Ciofani 6 (80' Semenzato 6), De Risio 6,5, Bianco 6,5 (67' Lollo 6), D’Orazio 6; Marras 5,5 (88' Candellone sv), Antenucci 6,5 (80' Montalto 6,5), D’Ursi 5,5 (80' Citro sv). A disp.: Marfella, Maita, Hamlili, Simeri, Corsinelli, Andreoni. All. Auteri 6.

Arbitro: Di Graci di Como

Assistenti: Terenzio – Pedone

IV: Petrella

Marcatori: 45' Antenucci (B), 87' Montalto (B)

Note - ammoniti Konaté, Bordin, Ciriello, Matese (C), Celiento, De Risio, Sabbione (B). Espulso Konaté (C) per doppia ammonizione. Recupero