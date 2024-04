In migliaia di corsa per Vivicittà: "Una domenica di festa e di sport"

Bari si colora di bianco e di rosso con Vivicittà. Circa cinquemila i podisti che questa mattina hanno partecipato alla storica manifestazione che unisce sport, solidarietà e salute. Partenza alle ore 9.30 da largo 2 giugno, sia per la competitiva e non di 10 km, sia per la passeggiata ludico motoria di 4 km.

Con le loro maglie bianche a rombi rossi che saranno i partecipanti hanno attraversato la città lungo il percorso 'dei Tre Ponti'. Tra i podisti, anche il sindaco Decaro e l'assessore allo Sport Pietro Petruzzelli.

"La vivicittà non è solo la corsa dei baresi ma un’occasione per stare insieme e per divertirci. Abbiamo imparato che lo sport ci aiuta a tenerci in forma ma soprattutto a essere comunità", ha commentato il sindaco Decaro. "Una bellissima mattina di festa e di sport all'insegna dello stare insieme e del mantenersi in forma. Nonostante il percorso preveda i tre ponti, in tantissimi abbiamo corso la più storica della gare della nostra città, sempre con un'attenzione all'ambiente", ha detto Petruzzelli.

La novità più grande di questa edizione, l’abbinamento con la Running Heart, la corsa del cuore: nel Vivicittà Village, il Villaggio della prevenzione ha dato la possibilità di effettuare gratuitamente elettrocardiogramma e misurazione della glicemia. La manifestazione ha visto il successo tra gli uomini dell'italo-marocchino Abdessamad El Yaagoubi, tesserato per la Bitonto Runners, che ha coperto il percorso in 32 minuti. A completare il podio maschile Daniel David, dell'Atletica Pro Canosa, e Giancarlo Roselli, della Aden Exprivia Molfetta. Tra le donne si è imposta Rebecca Volpe, dell'Alteratletica Locorotondo.