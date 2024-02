La Coppa Davis arriva a Bari. dal 12 al 14 febbraio in esposizione a Palazzo di Città

La Coppa Davis arriva in Puglia. Il massimo trofeo mondiale di tennis per squadre nazionali, vinto dall'Italia a novembre scorso durante le Finali di Malaga in Spagna, circostanza che ha consentito di interrompere un digiuno di successi lundo 47 anni, sbarcherà nella nostra regione nell'ambito del tour tra le principali città italiane rivolto agli appassionati e ai tifosi azzuddo.

La coppa sarà in esposizione nella sala Massari del Comune di Bari fino al 14 febbraio e, dal giorno successivo, al Circolo Tennis Bari. Dal pomeriggio del 17 febbraio gli appassionati potranno ammirare la Coppa Davis a Taranto.