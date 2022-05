Golf, Francesco Laporta migliore tra gli azzurri al torneo internazionale Soudal Open

Francesco Laporta, golfista di Castellana Grotte, migliore tra gli azzurri a metà gara nei Soudal Open, torneo internazionale della disciplina che si sta tenendo sul percorso del Rinkven International Golf Club (par 71) di Anversa, in Belgio. Nonostante i buoni risultati, il 31enne scivola però dalla 14a alla 21esima posizione con un totale di 138 (68 70, -4). Lo riporta l'Ansa. Il pugliese precede in graduatoria il torinese Edoardo Molinari, da 26/o a 29/o con 139 (69 70, -3). Perde terreno pure il vicentino Guido Migliozzi, prima 26/o e ora 40/o con 140 (69 71, -2). Mentre sono usciti al taglio: il bresciano Nino Bertasio, 98/o con 145 (73 72, +3), il fiorentino Lorenzo Gagli, 105/o con 146 (75 71, +4) e il romano Renato Paratore, 149/o con 152 (75 77, +10).

Tre birdie e due bogey per Laporta, quattro birdie e un bogey per Edoardo Molinari, quattro birdie e altrettanti bogey per Migliozzi. E ora il "moving day", prima del gran finale. Laporta è a due giri dal termine è distante quattro colpi dalla vetta. E la classifica, in Belgio, è cortissima. A tallonare i leader, 4/i con 135 (-7), ecco l'inglese Richard Mansell (69 66) e il portoghese Ricardo Santos (69 66). Il montepremi è di 2 milioni di dollari.

Con uno score di 134 (-8) colpi, invece, gli inglesi Sam Horsfield (65 69) e Dale Whitnell (65 69) a metà gara restano in testa al Soudal Open ma vengono agganciati in vetta dal tedesco Matti Schmid (70 64)