La Waterpolo Bari vince ancora: batte in casa Aquademia Pescara (8 a 4) e centra la terza vittoria su tre

La Waterpolo Bari vince ancora e chiude in bellezza il 2023. I ragazzi allenati allenati da Paolo Baiardini, assente perché impegnato con la nazionale maggiore, sono riusciti a piegare per 8 a 4 Aquademia Pescara nella terza giornata del girone 3 della serie B nazionale di pallanuoto. Un successo che permette a capitan Gigi Foglio e compagni di rimanere primi a punteggio pieno a pari punti con l'altra formazione del capoluogo abruzzese, Pescara Nuoto e Pallanuoto. Una vittoria di fatto mai in discussione quella maturata nella vasca della Piscina comunale di Santa Maria Capua Vetere (Pescara) dove i biancorossi disputano le partite casalinghe per l'indisponibilità dello Stadio del Nuoto. Partita chiusa di fatto già al cambio di campo, dopo le prime dure frazioni, chiuse sul 5 a 1 sugli avversari. Vantaggio che si è poi consolidato arrivando sul 7 a 1 nel terzo tempo, grazie alle reti di Andrea Lamacchia e Armenise. A segno ben sette effettivi in questo incontro per i reds che dimostrano così di aver raggiunto un discreto livello di crescita e consapevolezza nella gestione di partite con avversari alla portata. Sfide che comunque possono nascondere insidie come lo scorso campionato ha insegnato al gruppo. Baiardini spinge però ancora i suoi per alzare l'asticella convinto ci siano ancora buoni margini di crescita e miglioramento.

“Partita contratta - spiega - forse tesi per la mia assenza, ma prova di maturità importante. Grande assunzione di responsabilità del capitano al quale vanno i miei complimenti come a tutta la squadra. È un premio al nostro lavoro di staff tra tecnici e atleti. Ho visto la partita mentre ero in collegamento telefonico con la panchina. Chiudiamo un 2023 positivo come era iniziato e che sia di buon auspicio per un girone di andata che mi vedrà impegnato con la nazionale tra Europei e Mondiali, ma sempre vicino alla mia squadra”.

Alla soddisfazione dell'allenatore di aggiunge quella del capitano, vero e proprio trascinatore della squadra.

“Obiettivo raggiunto – sottolinea a fine gara Foglio – perché abbiamo centrato la terza vittoria su tre e abbiamo affrontato la sfida nonostante l'assenza del nostro allenatore. Vittoria che ci fa bene per la classifica, che ci vede primi assieme all'altra Pescara, e che fa bene anche al morale in vista della pausa natalizia. Personalmente sono molto contento soprattutto perché la squadra sta rispondendo al meglio, con continuità. Stiamo consolidando sempre più o nostri punti di forza a partire dalla difesa che oggi ha subito solo quattro reti, alcune in realtà ingenue a mio avviso. Abbiamo comunque la necessità di lavorare ancora tanto perché la nostra squadra è molto giovane, ma si iniziano a vedere i risultati del lavoro svolto negli anni passati.

Dobbiamo continuare così e continuare a lavorare forte in queste vacanze, per mettere in cascina carburante in vista della ripresa che ci vedrà impegnati in trasferta al Foro Italico contro la CC Lazio, squadra esperta e attrezzata, seconda solo per la sconfitta di misura a Pescara. L'obiettivo per noi sarà vincere per confermarci. La squadra comunque è compatta e sono contento di questo gruppo, che risponde con concentrazione e determinazione. Il campionato è ancora lungo e noi dobbiamo rimanere sempre sul pezzo, nonostante la difficoltà dovuta all'assenza dell'allenatore impegnato con la Nazionale”.

Le calottine biancorosse torneranno a rituffarsi in vasca per la ripresa del campionato sabato 13 gennaio alle 18, al Foro Italico, contro i capitolini della Cc Lazio.

CAMPIONATO DI SERIE B DI PALLANUOTO (GIRONE 3)

Piscine comunali - Santa Maria Capua Vetere (Ce)

Sabato 16 dicembre

3° giornata Waterpolo Bari – Aquademia Pescara 8 - 4 (2-0, 3-1, 2-0 , 1-3)

Waterpolo Bari: Di Modugno 1, Foglio 2 (1), Corallo 3, Lamacchia D. 4 (2), De Santis 5, Battista 6, Volpe 7, Moretti 8 Cafagno 9 (1), Sifanno 10 (1), Lamacchia A. 11 (1), Armenise 12 (1), Auciello 13, Scolletta 14 (1) All. Paolo Baiardini