Esordio con ritiro per il marciatore barese Stano ai Mondiali di Budapest: fuori nella 20 km, ci riproverà nella 35

Non è andata bene la gara d'esordio di Massimo Stano ai Mondiali di Atletica di Budapest 2023: il campione Olimpico di Tokyo 2020 si è ritirato nella gara dei 20 km, che gli aveva dato l'oro in Giappone.

L'atleta originario di Grumo ma da anni a Palo del Colle, si è fermato dopo 15 km, quando era al 27esimo posto in una gara poi vinta dallo spagnolo Alvaro Martin davanti allo svedese Perseus Karlstroem e al brasiliano Caio Bomfim. Stano ci riproverà tra qualche giorno quando sarà in gara nella 35 km, giovedì prossimo, specialità in cui si era laureato campione mondiale a Eugene nel 2022.