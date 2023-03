Pallacanestro maschile, la Tecnoeleva Adria Bari promossa in serie B. Riconoscimento dal Comune: "Orgoglio per la città"

Un traguardo importante, celebrato anche dal Comune. Questo pomeriggio, nella sala consiliare di Palazzo di Città, l’assessore allo Sport Pietro Petruzzelli ha consegnato un riconoscimento dell’amministrazione comunale alla Tecnoeleva Adria Bari per la promozione in serie B interregionale di Pallacanestro maschile raggiunta al termine della stagione 2022/23.

“La promozione della Tecnoeleva Adria Bari nel campionato di serie B interregionale, la nuova B2, è un grande risultato per tutta la città - ha commentato Pietro Petruzzelli - perché la pallacanestro maschile cittadina torna nel panorama nazionale da protagonista dopo 11 anni di assenza. Quando una squadra viene promossa è grazie all’impegno di tanti: giocatori, allenatore, staff e dirigenti, ma un ruolo di primo piano l’ha giocato anche il pubblico che ha riempito gli spalti del Palacarrassi nel corso dell’intera stagione per sostenere la propria squadra del cuore. Quello odierno vuole essere anche il riconoscimento al contributo della Tecnoeleva Adria Bari alla crescita e al progresso della nostra città”.

“Siamo onorati di essere stati invitati a Palazzo di Città in questa occasione - ha proseguito Mario Loizzo, direttore sportivo della Tecnoeleva Adria Bari -. Il risultato raggiunto sul campo è il frutto del lavoro di una squadra che per tutti questi mesi si è allenata per centrare questo obiettivo. Ci auguriamo che l’attività della prossima stagione sia pari a questa sotto il profilo dell’impegno ma siamo consapevoli che il prossimo campionato sarà di categoria superiore, le trasferte ben più complicate e sarà necessario reperire ulteriori budget per supportare questa promozione. Il nostro obiettivo resta quello di continuare a portare in alto il nome della città e speriamo di essere qui l’anno prossimo per festeggiare una tranquilla permanenza o, chissà, qualcosa di più, perché è giusto continuare a sognare”.

Anche il sindaco Antonio Decaro ha voluto salutare la squadra: “La città è orgogliosa di voi e del percorso che vi ha portato fin qui - ha detto -. Siete un esempio per tutti gli sportivi e per i nostri ragazzi, che grazie allo sport possono trarre insegnamenti fondamentali per la vita. Grazie per aver riportato la pallacanestro barese ad alti livelli”.