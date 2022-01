Basket: sospesi temporaneamente tutti i campionati regionali per il rialzo dei contagi

A seguito della recrudescenza dei contagi da Covid-19, il Comitato Fip Puglia ha disposto la sospensione temporanea di tutti i campionati regionali, comprese le gare di recupero già fissate nei prossimi giorni.



Con riferimento ai campionati senior, la ripresa delle competizioni è fissata per il fine settimana del 22-23 gennaio 2022, con la disputa degli incontri già previsti da calendario per le stesse date.

La ripresa dei campionati giovanili è fissata per lunedì 24 gennaio 2022, sempre con la disputa degli incontri già previsti in calendario.



Nei prossimi giorni saranno comunicate le modalità di recupero degli incontri non disputati.