Il Powerchair Football fa tappa a Bari al Palacarrassi

Unica realtà pugliese a praticare il Powerchair Football, il calcio in carrozina elettrica, l'ASD Oltre Sport si prepara a partecipare al 1° campionato nazionale di questa disciplina che vedrà la partecipazione di undici squadre provenienti da tutto il Paese.

Per incrementare ulteriormente la popolarità del Powerchair Football sono stati programmati anche diversi eventi a livello regionale dedicati alla promozione di questo sport con una tappa che toccherà anche Bari.

L'appuntamento nel capoluogo pugliese è previsto per domenica 5 dicembre a partire dalle 10:00, presso il Palacarrassi di Bari. Durante l'evento, organizzato in collaborazione con Famiglie SMA ONLUS (associazione impegnata nella ricerca e nel sostegno alle famiglie e persone affette da Atrofia Muscolare Spinale), chiunque sia munito di carrozzina elettrica, potrà sperimentare l’emozione di calciare la palla guidato dai tecnici della A.S.D. Oltre Sport, approcciandosi al Powerchair Football in totale sicurezza.

Dopo la presentazione iniziale, a coronamento dell’evento, gli atleti di Oltre Sport daranno una dimostrazione pratica di come si gioca a Powerchair Football disputando una vera e propria partita sotto forma di amichevole.