Serie A femminile, la Pink Bari capitola contro la Juve: le biancorosse perdono 9 a 1

La squadra femminile del capoluogo pugliese, attualmente ultima in classifica, è stata sconfitta dalla capolista. Poker della bianconera Cristiana Girelli

Brutta sconfitta della Pink Bari nel campionato di serie A femminile: le biancorosse - attualmente ultime in classifica - sono state sconfitte 9 a 1 dalla Juventus, capolista del campionato. Per la Juve donna si tratta della 17esima vittoria in altrettante partite di campionato giocate finora.

Le altre partite

Avvincente il derby di Milano, con il successo per 4-1 del Milan grazie a un poker di reti della capitana rossonera Valentina Giacinti. Gli altri risultati della Serie A femminile nella 17esima giornata vedono: Florentia San Gimignano-Sassuolo 1-5 (giocata ieri), Hellas Verona-Fiorentina 0-2 (giocata ieri), Roma-San Marino Academy 2-0 (giocata ieri) Inter-Milan 1-4, Napoli-Empoli 3-3. Questa la classifica: Juventus 51; Milan 45; Sassuolo 40; Roma 31; Fiorentina 26; Empoli e Florentia 23; Inter 18; H.Verona 16; Napoli e San Marino Academy 9; Pink Bari 3