Scontri prima di Venezia-Bari: la ferma condanna del club biancorosso

Hanno fatto scalpore le immagini degli scontri avvenuti domenica pomeriggio fuori dallo stadio Pier Luigi Penzo prima dell'inizio di Venezia-Bari. Durante i tafferugli tra le due tifoserie sono rimasti feriti tre agenti di polizia.

Nel pomeriggio di lunedì 11 marzo è arrivata la ferma condanna delle violenze da parte della SSC Bari, divulgata attraverso una nota sul sito ufficiale dei biancorossi.

SSC Bari intende condannare fermamente gli episodi di disordine e violenza occorsi nel pomeriggio di ieri nei pressi dello stadio ‘Pier Luigi Penzo’ prima della sfida tra Bari e Venezia.

Al di là delle responsabilità di chi ha dato il via agli scontri, che certamente saranno appurate dalle Autorità competenti, ancora una volta il comportamento di pochi, che nulla hanno a che vedere con il tifo e con i valori che lo sport dovrebbe portare con sè, ha macchiato indelebilmente quella che per molti avrebbe dovuto essere una giornata all’insegna della spensieratezza, dell’aggregazione sociale e del divertimento.

Insieme alla vicinanza a steward e servizio d’ordine presenti allo stadio, la Società biancorossa ribadisce la ferma condanna per ogni forma di violenza ed esprime solidarietà per tutti quei tifosi e quelle famiglie giunte in laguna con l’unico scopo di sostenere i propri colori e vivere momenti di svago e che invece hanno dovuto affrontare, loro malgrado, situazioni di panico temendo, in taluni casi, per la propria incolumità.