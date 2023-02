Serie C girone C, Monopoli-Turris: le probabili formazioni

Serie C Girone C

Riscattare la sconfitta contro la Viterbese e riprendere a fare punti, alimentando la scia positiva delle ultime partite casalinghe dove sono arrivati due successi contro Juve Stabia e Picerno. Oggi pomeriggio il Monopoli ospita la Turris in una gara delicata, contro una squadra che cerca punti salvezza (calcio d'inizio alle ore 14:30). In palio ci sono punti pesanti, alla vigilia il tecnico biancoverde Giuseppe Pancaro ha ribadito la necessità di raggiungere la quota salvezza il prima possibile per poi concentrarsi su altri obiettivi. Ad assistere alla partita ci sarà anche il neo-presidente della Lega Pro Matteo Marani.

Il Monopoli dovrebbe scendere in campo con il 4-2-3-1. Vettorel in porta dietro al tandem di centrali Bizzotto-Mulé; come terzini, rispettivamente a destra e sinistra, ci saranno Viteritti e Pinto, mentre in mediana Piccinni e Hamlili potrebbero trovare spazio. Rolando potrebbe tornare dal primo minuto nel ruolo di trequartista, venendo affiancato da Manzari e Giannotti. Starita unica punta.

4-3-3 invece per gli uomini allenati da Gaetano Fontana. Perina tra i pali, Miceli e Di Nunzio a formare la coppia difensiva contornata dai terzini Rizzo e Contessa (rispettivamente a destra e a sinistra); a centrocampo, accanto a Franco, ci saranno Acquadro e Ruffo Luci, nel ruolo di ali agiranno Leonetti e Giannone a supporto dell'unica punta Maniero.

Monopoli-Turris, le probabili formazioni

MONOPOLI (4-2-3-1): Vettorel; Viteritti, Bizzotto, Mulé, Pinto; Piccinni, Hamlili; Manzari, Rolando, Giannotti; Starita. All. Pancaro.

TURRIS (4-3-3): Perina; Rizzo, Miceli, Di Nunzio, Contessa; Acquadro, Franco, Ruffo Luci, Leonetti, Maniero, Giannone. All. Fontana.