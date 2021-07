Bari: è iniziato il ritiro estivo in Trentino. La Serie C svela il nuovo pallone

Biancorossi in campo per una doppia seduta a Lodrone di Storo. Al via la preparazione estiva della stagione 2021/2022

Raggiunta Lodrone di Storo, sede del ritiro estivo 2021, nella serata di ieri, il Bari dopo i test atletici e le visite mediche svolti nel capoluogo pugliese nei giorni scorsi, ha svolto questa mattina la prima seduta di allenamento presso lo stadio 'Grilli'.

Agli ordini di mister Mignani, i biancorossi hanno lavorato per quasi 2 ore, dedicandosi all'attivazione muscolare ed alla mobilità, effettuando esercizi di potenziamento ed esercitazioni tattiche dedicate per reparto. Lavoro personalizzato per Daniele Celiento, ancora in fase di recupero dopo il fastidio al ginocchio che lo ha tormentato nella seconda parte della scorsa stagione, e per Marco Perrotta. A breve (alle 17:00) la squadra tornerà in campo per la seconda seduta di giornata.

Serie C: presentato il nuovo pallone

Intanto la Lega Pro ha presentato il nuovo pallone ufficiale della Serie C per la stagione sportiva 2021/22. Si chiama Magister Legacy, ed è stato firmato ancora una volta da Erreà Sport. La grande novità è l'inedito concept grafico, progettato per aumentare la reattività di “lettura” della traiettoria e la velocità di giocata ma la novità più importante di Magister Legacy by Erreà è racchiusa nei contenuti. Sul pallone, infatti, è stato inserito uno speciale QR Code con cui Lega Pro potrà veicolare informazioni esclusive, dando la possibilità di ricevere e condividere notizie e aggiornamenti.