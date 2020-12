Nuova sistemazione per la tribuna stampa al San Nicola: "Interventi conclusi prima della prossima partita in casa"

L’assessore allo Sport, Pietro Petruzzelli, accompagnato dai tecnici comunali e dai rappresentanti della SSC Bari, ha effettuato in mattinata un sopralluogo presso la tribuna stampa dello stadio San Nicola, a seguito della richiesta dell’USSI che nel corso dell’ultima partita di calcio giocata dal Bari ha lamentato la scelta di delimitare i posti destinati alla stampa in uno spazio più esposto alla pioggia.

Nel corso del sopralluogo si è stabilito di aggiungere 48 posti nella parte più alta della Tribuna ovest, maggiormente protetta dai teloni, ai 102 posti attualmente a disposizione dei giornalisti nella parte bassa dello stesso settore. Ad ogni modo, gli interventi di adeguamento delle sedute riservate alla stampa saranno pronti entro dodici giorni ossia prima che la squadra di calcio cittadina disputi la prossima partita in casa.

“Ci spiace per l’inconveniente occorso domenica scorsa ai giornalisti ma purtroppo non è dipeso dall’amministrazione comunale - ha dichiarato Pietro Petruzzelli -. Confidiamo che con la nuova disposizione delle postazioni a loro riservate non si ripeta più. Di certo, nel momento in cui sarà rinnovata la restante parte dei seggiolini dello stadio San Nicola, sarà anche risistemata la tribuna stampa con una riduzione sensibile dei posti disponibili, che oggi sono decisamente troppi e che saranno adeguati ai numeri effettivamente utilizzati per le partite di serie A e per le gare internazionali. In vista di questa novità ci piacerebbe coinvolgere gli stessi giornalisti nella individuazione delle future postazioni”.

