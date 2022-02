Il Team Altamura si rialza, vittoria per 3-1 sulla Casertana

Vittoria pesante per il Team Altamura che, allo stadio D'Angelo, ha avuto la meglio sulla Casertana riscattando così la sconfitta sul campo del Gravina. Nel finale del primo tempo i biancorossi la sbloccano grazie all'inserimento vincente di Russotto al 36', per poi subire il pareggio quando Lucchese effettua un retropassaggio al portiere Spina, che non controlla: il pallone finisce così in rete (48'). Tuttavia i biancorossi non si perdono d'animo e ribaltano nuovamente il risultato al 58', grazie al rigore assegnato per tocco di braccio di Salto (poi espulso) e trasformato da Tedesco; al 60' Molinaro approfitta di un errore difensivo e avversario e sigla il definitivo 3-1. Il Team Altamura sale così all'undicesimo posto a quota 24 punti.