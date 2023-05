Waterpolo Bari, sfuma l'impresa nelle semifinali play off, vince l'Auditore Crotone per 5 a 3

Alla Waterpolo Bari non è riuscita l'impresa di ribaltare il risultato di gara 1 della semifinale play off di serie B di pallanuoto. Dopo il 12 a 15 dell'andata, i calabresi dell'Auditore Crotone si sono imposti anche nella partita di ritorno per 3 a 5. I padroni di casa sono la squadra favorita per l'approdo in A, farcita di giocatori esperti che hanno militato in categorie superiori. Il gruppo allenato da Paolo Baiardini, invece, è giovanissimo e segue un paziente percorso di crescita dalle giovanili della società barese. La partita nella piscina olimpionica di Crotone ha avuto uno score basso, con i padroni di casa che hanno badato a contenere gli attacchi di capitan Gigi Foglio e compagni e a controllare il risultato. I biancorossi sono riusciti a contenere le distanze dai padroni di casa, che hanno condotto però le prime due frazioni, con parziali dall'1 a 0, all' 1 A 1, fino al 3 a 1 del cambio campo. Dalla terza frazione il divario è divenuto più ampio con i calabresi che hanno fatt9o prevalere la loro maggiore esperienza portandosi fino al 5 a 1. La terza frazione si è chiusa sul 5 a 2 per i padroni di casa, che hanno poi controllato il ritorno dei ragazzi di Baiardini nell'ultimo quarto.

“Hanno molta più esperienza e una fisicità maggiore – ha spiegato a fine gara Baiardini – e questo ha fatto la differenza. La differenza tra andata e ritorno l'ha fatta proprio il fatto che nella prima non avevamo nulla da perdere, nella seconda c'era qualche aspettativa in più, dovuta al fatto che avevamo capito bene cosa facevano. Il problema è stato appunto la nostra poca abitudine a giocare queste partite. Comunque al di là della doppia sconfitta abbiamo offerto due buone prestazioni a coronamento di una stagione fuori da ogni più rosea aspettativa. Sarà la base per ambire a fare ancora meglio. Ora un po' di riposo e poi praticamente tutti i ragazzi saranno coinvolti nelle fasi finali nazionali dei campionati giovanili. Siamo nelle semifinali nazionali con Under 18 e Under 20”.

CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B PALLANUOTO MASCHILE – SEMIFINALE PLAY OFF

Partina di ritorno

Sabato 27 maggio (ore 14.30)

Piscina Olimpionica Città di Crotone

R. N. Auditore Crotone – Waterpolo Bari 5-3 (1-0, 2-1, 2-1,0 -1)

Waterpolo Bari: Di Modugno 1, Foglio 2, Simone 3, Lamacchia D. 4 (2) , De Santis 5, Battista 6, Bellino 7, Moretti 8, Cafagno 9, Sifanno 10, Lamacchia A. 11 (1), Armenise 12, Scolletta 13. All. Paolo Baiardini