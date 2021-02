Non solo il caso Centrone, in Puglia oltre 450 malati di Sla: "Subito una task force della Regione per l'assistenza"

L’associazione Aisla, che si batte per la cura delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, spinge per un Piano diagnostico terapeutico e nell'immediato misure urgenti per garantire una presa in carico adeguata

“Conosciamo il signor Centrone, abbiamo fatto delle iniziative insieme. Ci sono altri casi simili al suo per i quali abbiamo sollecitato la Regione a intervenire per un’adeguata presa in carico”. Giuseppina Esposito è volontaria e vicepresidente dell’Aisla. È l’associazione nata nel 1983 con l’obiettivo di tutelare l’assistenza e la cura delle persone affette da Sla, la sclerosi laterale amiotrofica. Si tratta di una malattia invalidante e degenerativa tornata al centro delle cronache nei giorni scorsi per la denuncia del noto ristoratore pugliese Pasquale Centrone, del locale da Tuccino di Polignano a Mare. Ha chiesto l’eutanasia nominando il governatore Michele Emiliano e l’assessore regionale alla Salute, Pier Luigi Lopalco, esecutori della sua volontà. Una denuncia la sua sull’inadeguatezza dell’assistenza domiciliare. “Comprendiamo il fatto di trovarci in un momento particolare a causa della pandemia Covid – spiega Esposito – ma la nostra comunità ha una grande fragilità. Se ci si ammala di Sla tutto ricade sulla famiglia se non vengono messe in campo cure che si adattino al singolo caso e al particolare momento. Ciò non vuol dire che anche le cure domiciliari più complicate non debbano avere il supporto del personale delle Asl. Per questo abbiamo chiesto alla Regione, a cominciare dall’assessore Lopalco di organizzare una task force per la comunità dei malati di Sla per una presa in carico che deve essere completa, adeguata e immediata. Le nostre condizioni – avverte - vanno monitorate giorno e notte perché possono peggiorare repentinamente”.

In favore del signor Centrone, dopo la sua denuncia diventata virale sui social, l’Asl di Bari ha garantito un rafforzamento dell’assistenza. Ma il problema, come spiega Esposito, riguarda tutti i 450 malati di Sla della Puglia, per i quali è stata chiesta nel frattempo da Aisla, con risposta positiva dell’assessore Lopalco, anche priorità nella Fase 2 delle vaccinazioni. Per affrontare la generalità dei è stata chiesta dall’associazione l’adozione di un protocollo per un Percorso diagnostico terapeutico assistenziale Sla (Pdta).

“Al momento della diagnosi ci vuole il potenziamento di un percorso di assistenza anche psicologica, per definire chiaramente cosa accade da quel momento al fine vita, quali aree debbano dare risposte a seconda delle esigenze e del momento, perché si accavallano le funzioni, quelle dell’assistenza domiciliare, dell’Asl, dell’ospedale, del 118, degli ambulatori, delle associazioni. Bisogna sapere cosa fare, a chi rivolgersi per l’esattezza e con tempestività. Chi assiste a sua volta deve conoscere come agire. Di qui la definizione del Percorso diagnostico terapeutico assistenziale Sla (Pdta) per una richiesta unica, che possa seguire la persona momento per momento. La vita può essere messa in pericolo dalla mancanza o dall’errore nel compimento di alcune manovre assistenziali. Per questo è necessaria un’osservazione h 24 e un unico piano di intervento, con modelli di presa in carico adeguati”. Un protocollo sollecitato da circa un anno e mezzo dall’Aisla e fatto proprio dal punto di vista amministrativo dall’agenzia regionale Ares. “Ora la palla passa all’assessore Lopalco – sottolinea Esposito - ma l’importante è che il documento c’è. Lui potrà revisionarlo, ma abbiamo chiesto una mano per dare gambe braccia, cuore e cervello al percorso. Una volta implementato bisognerà assicurare che sia applicato”.