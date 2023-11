Bus nel mirino dei vandali ad Halloween, Fisast Cisas: "Grazie a forze dell'ordine e a tutti i lavoratori Amtab"

Gli atti vandalici ai danni dei bus Amtab in occasione di Halloween non sono purtroppo mancati, tuttavia, "se non ci fosse stato un servizio di polizia ben coordinato" il bilancio dei danneggiamenti avrebbe potuto essere ben più pesante. Ne é convinta la Fisast Cisas che, in una nota a firma del segretario territoriale, Giuseppe Rongone, ha ringraziato tanto i lavoratori Amtab per aver comunque garantito il servizio e portato a termine "con professionalità" il proprio turno, nonostante i timori degli atti vandalici, quanto le forze dell'ordine per le attività di presidio assicurate.

"La grande paura tra i lavoratori Amtab è passata - si legge nella nota - ora rimane la conta dei danni di una giornata di follia perpetrata da “imbecilli” che hanno messo in pericolo lavoratori e viaggiatori". "Un ringraziamento alla direzione Amtab nella persona del Presidente e del Direttore Generale che hanno sensibilizzato il problema presso le istituzioni, e ai Capi Area e Responsabili del Movimento che hanno presidiato il capolinea di Piazza Moro. Un ringraziamento al Signor Questore e al Comandante dei Vigili Urbani che con i loro mezzi e uomini hanno scortato i bus Amtab e presidiato i punti nevralgici della Città anche oltre il proprio orario lavorativo".

"Malgrado i danni ai bus e qualche piccolo ferito", conclude nella nota Rongone formulando i ringraziamenti, "tirando le dovute somme, se non ci fosse stato un servizio di Polizia ben coordinato oggi saremmo a scrivere un’altra storia".