Un'altra mini-auto a noleggio preda dei vandali: lasciata nel giardino (incompleto) di via Siponto

Un nuovo episodio di vandalismo coinvolge il servizio di mini-auto a noleggio del Comune di Bari: un'auto, messa a disposizione da Pikyrent, è stata rinvenuta vandalizzata nel bel mezzo di un'area del giardino di via Siponto nel quartiere Japigia.

Ignoti si sono divertiti a rovinare anche il tappeto antitrauma che ospiterà (chissà quando) i giochi per i più piccoli, in un'area verde che da troppo tempo non è stata completata e che, negli ultimi anni, è stata al centro di altri atti vandalici. L'episodio è al vaglio delle Forze dell'Ordine per risalire ai colpevoli che potrebbero essere stati ripresi da alcune telecamere di sicurezza della zona. Solo pochi mesi fa, a novembre, si era verificato un altro gesto simile con una vettura vandalizzata e abbandonata nelle vicinanze dello stadio San Nicola